الإحصاء: الدول الأوروبية تمثل العدد الأكبر في العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي

تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2022، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقا للبيانا الاحصائي بلغ 631 أجنبي بنسبة قدرها 48.7٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 368 أجنبـي بنسبة قدرها 28.4٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،... الخ) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 32 أجنبي فـقط بنسبة قدرها 2.5٪.

وبلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1297 أجنبي عام 2022 مقابل 1687 أجنبي عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 23.1٪.

يمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر وفقا للنشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2022 "، حيث بلغ 884 أجنبي بنسبة قدرها 68.2٪ ، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 244 أجنبي بنسبة قدرها 18.8٪.