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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

55 مليار جنيه في الهواء|صدمة أحمد موسى من حجم إنفاق المصريين على التدخين

أحمد موسى
أحمد موسى

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن صدمته من حجم إنفاق الشعب المصري خلال التسع أشهر الماضية على السجائر، لافتا إلى أن الرقم ليس قليلا ويعد كارثة بكل المقاييس.

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وناشد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، التدخل لإنهاء الأزمة والتي تعد كارثة على صحة الشعب المصري.


وأضاف أحمد موسى، أن لا بد من وزير الصحة إطلاق حملة قومية للإقلاع عن التدخين، متابعا أن بقي في سجائر بأنواع مختلفة وأشكال ونكهات بطريقة غريبة.


وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه كشفت بيانات رسمية أن حجم إنفاق المصريين على السجائر والدخان وصل إلى 55 مليار جنيه خلال 9 أشهر من العام المالي الحالي، وبالتحديد في الفترة من شهر يوليو الماضي 2022 إلى نهاية شهر مارس الماضي 2023.

 

السجائر

 

وتابع أحمد موسى، أنه أعلنت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، من خلال نتائج الأعمال حول فترة الـ 9 أشهر التي انتهت في أواخر شهر مارس الماضي 2023، أن إجمالي إيرادات السجائر والدخان وصلت إلى 54.827 مليار جنيه.
 

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