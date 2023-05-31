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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

يعاني من اضطراب نفسي.. علي متغيب عن منزله في ظروف غامضة

صدى البلد

تغيب المواطن على محمد على عبدالرازق قوره ، عن منزله بشارع العروبة_  الطالبية_ التابع لمحافظة الجيزة ، ولم تفلح محاولات أسرته في العثور عليه لدى أقاربهم أو أصدقائه أو بمنطقة سكنهم.

وقال شقيق على محمد على عبدالرازق قوره ،  في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "اخي تغيب ، و يبلغ من العمر 43 عاما، ويعاني من اضطراب نفسي عن المنزل بشارع العروبة_  الطالبية_ التابع لمحافظة الجيزة ، فى ظروف غامضة، منذ يوم 26 أبريل 2023 ،  ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجده ، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة داعيا الله عز وجل أن يقفوا بجانبي فى البحث عن  نجلي الغائب نور عينى وأغلى من حياتى".

وتابع: "بعد غيابك كل حاجة سودا فى حياتى وأدعى ربنا سبحانه وتعالى أن ترجع سالم غانم من أجل أمك وإخوتك وأبيكِ المريض سندك فى الدنيا الغدارة، إحنا بنموت يا ابني كل دقيقة وكل ثانية بتعدى وإنت بعيد عننا ومش عارفين حاجة عنك، أتمنى من الله عز وجل أن تكون بخير، نفسى أشوفك وأحضنك وأضمك إلى صدرى قبل ما أموت لأنك وحشتنى".

واستطرد: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم أو أخاكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه ، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه ، رأفة بحال أسرته التى كاد قلبها ينفطر على غيابه”.

وطالب كل من يتعرف على صورته التواصل معهم على الرقم:

01224718983
01287654738

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أصحاب القلوب الرحيمة اضطراب نفسي ظروف غامضة لم يتم العثور عليه

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