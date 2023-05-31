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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي قرر معاقبة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأحمر مالياً بسبب ما بدر منه تجاه محمد هاني لاعب الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز أمس الأول الاثنين.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" استقر النادي الأهلي على توقيع عقوبة مالية على محمد عبدالمنعم بسبب تجاوزه ضد محمد هاني في مباراة سيراميكا كليوباترا وتحديدًا في الشوط الأول وانفعل عليه بشكل غير مبرر وغير مقبول".

 

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وتابع: "يأتي ذلك بسبب أن الواقعة ليست الأولى لمحمد عبدالمنعم داخل فريق الأهلي فضلاً عن محمد هاني كان يحمل شارة القيادة في المباراة".

الأهلى الإعلامي محمد فاروق الريان القطري الدوري الممتاز الريا النادي الأهلي

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