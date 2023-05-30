وفد رسمي من الريان القطري يصل الزمالك لضم نجم الفريق

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد “شبانة”، قي تصريحات عبر برنامج “شعبي إف إم”، أن زيزو تلقى عرضا كبيرا من نادي الريان القطري، مؤكدا على أن هناك وفدا من الفريق القطري سيحضر للقاهرة خلال أيام للتفاوض مع الزمالك لضم زيزو.

وأضاف شبانة أن زيزو أحد العناصر الأساسية للزمالك خلال الفترة الحالية، ورحيله سيهدد مستقبل الفريق بشكل كبير، لافتا إلى أن القرار النهائي سيكون لمجلس إدارة الزمالك.

وتابع أن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا علي الزمالك عودة محمد أبو جبل، حارس مرمي البنك الأهلي؛ خاصة وأن راتب عواد كبير، وبقاؤه بهذا الراتب صعب.

واختتم بأن أحمد أيمن منصور يقترب من الانضمام للزمالك خلال الميركاتو الصيفي.