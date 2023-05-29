أولى صفقات الأهلي الصيفية| نجم الدوري الكندي على بعد خطوات من المارد الأحمر

كشف الإعلامي محمد شبانة عن أولى صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد شبانة في تصريحات عبر أثير شعبي اف ام أن فيتوريا المدير الفني للمنتخب قرر ضم احمد حمدي نجم مونتريال الكندي للمنتخب خلال المعسكر المقبل مشددا أن الأهلي يسعي لضم نجم الناشئين السابق للفريق الأول.

وأضاف شبانة أن كولر المدير الفني للأهلي أشاد بأداء اللاعب خاصه وأنه للاعب خط وسط ولديه مهارات وسرعات مشددا أن أدائه مشابه ل عمرو السوليه وحسام غالي

وأضاف أن الأهلي بدأ في مفاوضات ضم اللاعب من أجل عودته للفريق الأول.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي يوم ٤ يونيو المقبل في إطار ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.