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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستهدف التعاقد مع مهاجم سوبر .. تفاصيل

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي يكثف من بحثه عن مهاجم أجنبي سوبر للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "دخل المهاجم الكونغولي جاي مبينزا مهاجم فريق الطائي السعودي حسابات النادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي بعد عرض أكثر من اسم على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على رأسهم جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي وبيتر شالويلي مهاجم صن داونز الجنوب إفريقي".

كولر يحسم ضم مهاجم إلى الأهلي

وتابع: "من المقرر أن يحسم السويسري مارسيل كولر موقفه من التعاقد مع جاي مبينزا مهاجم الطائي السعودي عقب مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي".

الأهلى النادي الأهلي محمد فاروق جاي مبينزا موليكا

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