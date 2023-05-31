الأهلي يستهدف التعاقد مع مهاجم سوبر .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي يكثف من بحثه عن مهاجم أجنبي سوبر للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "دخل المهاجم الكونغولي جاي مبينزا مهاجم فريق الطائي السعودي حسابات النادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي بعد عرض أكثر من اسم على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على رأسهم جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي وبيتر شالويلي مهاجم صن داونز الجنوب إفريقي".

كولر يحسم ضم مهاجم إلى الأهلي

وتابع: "من المقرر أن يحسم السويسري مارسيل كولر موقفه من التعاقد مع جاي مبينزا مهاجم الطائي السعودي عقب مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي".