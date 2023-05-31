نجم الزمالك: الحديث عن اعتزال "شيكابالا و عبد الشافي" سابق لآوانه

أكد محمد حلمي نجم نادي الزمالك السابق أن اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك قرار سابق لأوانه في المرحلة الحالية.

وقال محمد حلمي نجم نادي الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" الحديث عن اعتزال "شيكابالا و عبد الشافي" سابق لآوانه ويجب الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي واتخاذ القرار الصحيح في هذا الشأن ".

وأضاف :"أتمنى أن يتخذ شيكابالا ومحمد عبد الشافي القرار السليم سواء بالاستمرار في الملاعب أو اعتزال كرة القدم نهائياً في نهاية الموسم الجاري ".