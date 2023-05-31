أصالة تحيى حفلا فى تركيا.. 14 يوليو المقبل

تحيى الفنانة أصالة حفلا غنائيا فى يوم 14 يوليو المقبل في أسطنبول بتركيا وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشدو أصالة بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهورها فى تركيا ولعل من أبرزها "قد الحروف" و"بنت اكابر" و"مبقاش انا" وغيرها من الأغانى القديمة والحديثة.

تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائى ضخم فى إمارة العين بالإمارات العربية المتحدة وذلك يوم 29 من شهر يونيو القادم.

يأتي هذا الحفل بعد حفلها المنتظر بالسعودية والذي تقيمه يوم 2 من نفس الشهر على مسرح جامعة الملك خالد بأبها.

أصالة

وتحيى أصالة هذه السلسلة من الحفلات ضمن جولتها الغنائية التى تقوم بها خلال موسم الصيف، حيث أنها تعاقدت على مجموعة من الحفلات الغنائية خلال هذا الموسم وبدأتها بحفل القاهرة والتى أحيته بداية شهر مايو الحالى على ضفاف بحيرة عين الصيرة، بجوارالمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة.

كما تستعد الفنانة أصالة لطرح أغنية جديدة كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلى ومن توزيع محمد ياسر.

بينما علم موقع “صدى البلد” أن أصالة تنتهي من عدد آخر من الأغاني من ضمنهم أغنية مع الملحن محمد عبية، وهي تعمل على البوم بشكل كامل تمهيداً لطرحه الفتره المقبلة".