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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجه الـ21.. إزالة 61 حالة تعد في اليوم الرابع بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والتي أسفرت عن إزالة 61 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و189 متر مباني  و72 فدانا و11 قيراطا بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 35 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و189 متر مباني و26 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 72 فدانا و11 قيراطا بمراكز ومدن المحافظة.

ونوه بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ولفت “غراب” إلى أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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