مدبولي: مصر داعم قوى للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إلتزام مصر الكامل بنهجها التاريخي فى تكريس جهودها وتحركات الدبلوماسية على كافة الأصعدة من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق التهدئة فى الأراضي المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام، بهدف تحقيق عملية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني فى إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الفلسطيني اليوم الأربعاء: “أكدنا خلال المباحثات على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تزيد من حالة الإحتقان لدي الشعب الفلسطيني من أجل خلق المناخ المناسب لإستئناف المفاوضات وعودة الأمل فى تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولي”.

وتابع: “تطرقت مباحثاتنا الموسعة اليوم إلى العديد من موضوعات التعاون المبثقة عن التوافقات التي تمت أمس خلال المباحثات التي جرت بين الأشقاء فى الوفد الفلسطيني مع نظرائهم المصريين، خاصة فيما يتعلق بمقترحات زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى السوق الفلسطينية، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجالات الصحية والتعليمية والإجتماعية والثقافية والربط الكهربائي”.