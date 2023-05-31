مدبولي: مصر كانت وستظل دائما داعما قويا مساندا راسخا للشعب الفلسطيني

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “مصر كانت وستظل دائما داعما قويا مساندا راسخا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، تلك الحقوق التي تساندها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني، اليوم الأربعاء: “من حسن الطالع أن تكون مباحثتنا اليوم مع فلسطين الشقيقة فى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، هي أول مباحثات رسمية يستضيفها هذا المقر الجديد مع أى دولة فى العالم، ليخلد التاريخ ذلك فى سجلاته بتقدير وإعزاز ونسجله نحن فى قلوبنا بكل محبة وترحاب”.

وتابع: “تأتي زيارتكم فلى مصر فى توقيت مهم للغاية، إذ تموج المنطقة والأراضي الفلسطينية المحتلة بتطورات متلاحقة تهدد الاستقرار وتؤجج العنف”.