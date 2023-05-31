أغلب الأجهزة اتحرقت.. حريق يلتهم منزل منة فضالي بسبب ماس كهربائي

نشرت الفنانة منة فضالي ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تعرض منزلها إلى نشوب حريق بسبب ماس كهربائى.

وكتبت منة فضالى : قدر الله وما شاء فعل، حصل قفلة في الفيلا عندي، وخسائر كتير والحمد لله أن الدنيا مولعتش، علشان كهربائي عديم الأمانة في الكومبوند، يعمل شغل فاشل نتيجته إن أغلب الأجهزة عندي اتحرقت، وحاجات كتير باظت، يعني محدش عنده ضمير، ولا يفرق معاهم أرواح أو خسائر الناس.

منة فضالى

أعلنت الفنانة منه فضالي عن تعرضها لوعكة صحية بأعراض الكورونا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت منة فضالي:"احتقان ومش قادره أخد نفسي من بدري وكحة ناشفه جدا ، واخدت أدويه كتير ومفيش فايدة وحرارة دلوقتي هل دي أعراض كورونا ولا برد عادي".

على جانب آخر، كشفت الفنانة منه فضالي سر نجاح مسلسل جعفر العمدة وسبب جذب ملايين المشاهدين له طوال أيام شهر رمضان2023 .

وقالت إن من أهم عوامل نجاح المسلسل هو مشاركة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي الذين قدما العمل بشكل جذب المشاهدين .