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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف عيسى يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للتايكوندو بأذربيجان

صدى البلد

تأهل البطل الأولمبي سيف عيسى إلى منافسات ربع نهائي ببطولة العالم للتايكوندو، والتي تستضيفها أذربيجان خلال الفترة من 29 مايو إلى 4 يونيو 2023.

واستطاع "عيسى" التغلب على منافسه بطل مالي إسماعيل كوليبالي بنتيجة 2-0 في منافسات وزن 80 كجم، وذلك في مباراة دور الـ 16 ليضمن مقعدا ضمن الثمانية الكبار.

وكان عيسى تغلب على بطل أفغانستان فارزارد منصوري في دور الـ 32 .

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 12 لاعبًا بواقع 6 رجال و6 سيدات، وهم: يوسف عصام (-54 كجم)، ومصطفى فرج (-58 كجم)، وإياد بركات (-68 كجم)، ورامي عيسى (-74 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم)، وأحمد راوي (-87 كجم).

واللاعبات هن: حبيبة محمد (-46 كجم)، وجنى خطاب (-49 كجم)، وشهد سامي (-53 كجم)، ونادين عمرو (-57 كجم)، وآية شحاتة (-67 كجم)، وميسون إيهاب (-73 كجم).

ويقود المنتخب المصري فنيًا محمد شو، المدير الفنى للفريق، وأسامة سيد، المدرب العام، ومحمد مجدي مدربًا، بالإضافة إلى دكتور قدري المر، أخصائي علاج طبيعي، فيما يرأس البعثة محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف على المنتخب.

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