عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تطالب روسيا بـ إغلاق أربع من أصل خمس قنصليات على أراضيها

صدى البلد

طلب ألمانيا اليوم الأربعاء من روسيا إغلاق أربع من أصل خمس قنصليات تابعة لها في ألمانيا.
وتأتي هذه الخطوة الانتقامية بعد أن وضعت موسكو قيودا على الحد الأقصى لعدد أفراد موظفي السفارة الألمانية والهيئات ذات الصلة، الذين يمكنهم البقاء في روسيا، حسبما أورد الموقع الرسمي لشبكة /دويتشه فيله/ الألمانية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم إن برلين ألغت تراخيص أربع من أصل خمس قنصليات روسية في إجراء انتقامي ضد موسكو.
وصرح متحدث باسم الوزارة للصحفيين بأن الإجراء يهدف إلى توفير "تكافؤ في الأفراد والهياكل" بين البلدين.
وقال المتحدث إن روسيا "اتخذت خطوة تصعيدية" في الحد من الوجود الألماني. وأضاف: "هذا القرار غير المبرر يجبر الحكومة الألمانية على إجراء خفض كبير للغاية في جميع مجالات وجودها في روسيا".
وبعد نهاية العام الجاري، لن يُسمح لروسيا إلا بمواصلة تشغيل السفارة في برلين وقنصلية واحدة أخرى.
وأشار المسؤول إلى أنه "تم إبلاغ هذا الأمر إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم"، مضيفا أنه "بينما كانت هذه الخطوة مؤسفة، فإن حرب أوكرانيا تعني أنه ببساطة لا يوجد أساس للعديد من الأنشطة الثنائية بين البلدين".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

بـ 160 وليك 2 كيلو فقط.. التموين تطرح لحوما جديدة بهذه الأماكن.. إزاي تشتري؟

ترشيحاتنا

الحكومة: تشكيل مجموعة عمل وطنية لإدارة ملف الترشيح المصري لمنصب مدير اليونسكو

جسور | إجراء عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية

ممثل التنسيقية يطالب بإقرار المجلس الأعلى للتعليم لـ الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي

بضربة واحدة.. الجيش الروسي يكبد أوكرانيا خسائر فادحة

الحكومة : التعاقد مع شركة تشيكية لتنفيذ عَمرة لـ280 جرار سكة حديد

أستاذ تمويل: الاستثمار المحلي كلمة السر وقاطرة التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

تعرف اللغة القبطية؟ إشادة سائح بـ حلاق في الجيزة

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ