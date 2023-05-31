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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تقترح إضافة القومي لذوي الإعاقة إلى تشكيل المجلس الوطني للتعليم

صدى البلد

أعلنت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييدها لمشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

واقترحت خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، اضافة المجلس القومي لذوي الاعاقة في التشكيل بجانب نقابة المعلمين.

وفيما يتعلق بالاختصاصات، قالت لا بد من ضوابط لعمليات الانفاق ووضع الرؤي والاساسيات لدمج ذوي الاعاقة في العملية التعليمية، والتخطيط الاستراتيجي للمنظومة التعليمية ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. واقامة علاقات تبادلية مع المجالس والمنظمات والمؤسسات المناظرة، محليا وإقليميًا وعالميا.

الأعلى للتعليم والتدريب النائبة رشا كليب الحوار الوطني الجلسة النقاشية التعليم والبحث العلمى التخطيط الإستراتيجي

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