أستاذ تمويل: الاستثمار المحلي كلمة السر وقاطرة التنمية

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن الصناعة أساس التقدم في مصر، ولكن هذا القطاع مازال يواجه مشكلات تعوق الإسثتمار، لذا تعمل الدولة على حل مشاكل القطاع.

وقال هشام إبراهيم، خلال لقاء له لبرنامج "مال وأعمال"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه يجب الاستفادة من كل ما بذل من إعادة تأهيل البنية الأساسية والمجتمع المصري، مؤكدا أن قدر ما أنفق في إطار البنية الأساسية يلبي احتياجات المستثمرين لعشرات السنوات القادمة وآن الأوان أن نستفيد بكل ما انفق.

يعكس جدية الدولة

وتابع أستاذ التمويل والإسثثمار، أن الاستثمار المحلي هو كلمة السر وقاطرة التنمية، مشيرًا إلى أن ترؤس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للاستثمار يعكس جدية الدولة وأهمية ملف الاستثمار للدولة المصرية.