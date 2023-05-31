السعودي للتنمية يوقع اتفاقية بقيمة 45 مليون دولار لدعم القطاع الصحي بجزيرة بيليز

وقع رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم الأربعاء، اتفاقية قرض تنموي بقيمة 45 مليون دولار، مع رئيس وزراء بيليز، جون أنتونيو برايسينو، لتمويل مشروع إنشاء مستشفى المستوى الثالث في العاصمة بلموبان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لدعم التنمية المستدامة في الدول النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية حول العالم، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء مستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير طبي، بأحدث المرافق والأجهزة الطبية والخدمات الصحية المتكاملة، إذ سيستفيد منه حوالي 200 ألف مستفيد سنويًا، بالإضافة إلى تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية في بلموبان، كما سيسهم المشروع في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة.

وأكد الخطيب التزام المملكة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية، ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة لكلا البلدين في مجال التعاون التنموي، إذ سيسهم مشروع إنشاء المستشفى في تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات سكان العاصمة والمناطق المجاورة، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في بيليز.