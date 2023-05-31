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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم : تطوير المناهج في مصر يستهدف إلغاء نظام "الحفظ والتلقين"

رضا حجازي
رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم المصرية تبذل جهودا كبيرة لتطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد ودمج التحول الرقمي في التعليم بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة ويتوافق مع المواصفات المطلوبة لخريجي المستقبل، مشيرًا إلى أن جيل الطلاب الحالى هو جيل رقمي.

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وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته اليوم في المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط، أن تطوير المناهج الدراسية في مصر يستهدف التحول من الحفظ والتلقين إلى تحفيز الابتكار والابداع ، ومن القفز على النتائج إلى معاناة العمليات.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تقييم الطلاب أصبح يتم عن طريق قياس نواتج التعلم والمفاهيم الكبرى التي ترتكز على المهارات الحياتية.

تطوير المنظومة التعليمية في مصر يشمل كافة جوانب المنظومة

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير المنظومة التعليمية في مصر يشمل كافة جوانب المنظومة سواء فيما يتعلق بتطوير المناهج الدراسية والمنصات التعليمية وبنوك الأسئلة التي يتم سحب أسئلة الاختبارات منها ، فضلا عن تطوير أساليب تقييم الطلاب على مدار العام.

التعليم “التعليم عن بعد” إصلاح منظومة التعليم الفنى الدكتور رضا حجازي المناهج

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