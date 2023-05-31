محمد مجاهد: التعليم الفني أصبح فرصة كبير لـ خريجي الإعدادية

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية و التعليم لشئون التعليم الفني، أن التعليم الفني أصبح فرصة كبير لـ خريجي الإعدادية، وأن هناك أكثر من 50 مدرسة لخريجي التعليم الفني، ومن خلال تلك المدارس يكون هناك توظيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه يتم تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفني، حتي يكون هناك فرصة لـ الالتحاق بـ سوق العمل.

ولفت إلى أن الدولة جادة في كسب الطلاب مهارة، و أن يكون هناك فرص عمل، وأصبحت النظرة لـ طلاب التعليم الفني مختلفة.

وأشار إلى أن مرتبات خريجي التعليم الفني أصبحت أعلي من خريجي التعليم العام، وأنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تطوير كبير في التعليم الفني، وأن يكون هناك تعليم لغات لـ الطلاب، وذلك حتى تكون فرصة العمل في الخارج أكبر و افضل.

وأوضح أن هناك تطوير في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وجميع المدارس الفنية.