عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد مجاهد: التعليم الفني أصبح فرصة كبير لـ خريجي الإعدادية

التعليم الفني
التعليم الفني

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية و التعليم لشئون التعليم الفني، أن التعليم الفني أصبح فرصة كبير لـ خريجي الإعدادية، وأن هناك أكثر من 50 مدرسة لخريجي التعليم الفني، ومن خلال تلك المدارس يكون هناك توظيف.

txt

وكيل التعليم بالغربية يعقد اجتماعا استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2022/ 2023

txt

حجازي: تغيير اللائحة واختبار المتقدمين لوظائف التعليم باشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه يتم تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفني، حتي يكون هناك فرصة لـ الالتحاق بـ سوق العمل.

ولفت إلى أن الدولة جادة في كسب الطلاب مهارة، و أن يكون هناك فرص عمل، وأصبحت النظرة لـ طلاب التعليم الفني مختلفة.

وأشار إلى أن مرتبات خريجي التعليم الفني أصبحت أعلي من خريجي التعليم العام، وأنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تطوير كبير في التعليم الفني، وأن يكون هناك تعليم لغات لـ الطلاب، وذلك حتى تكون فرصة العمل في الخارج أكبر و افضل.

وأوضح أن هناك تطوير في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وجميع المدارس الفنية.

 

وزير التربية و التعليم التعليم الفني صدى البلد قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

كارثة تهدد محصول المانجو هذا العام |الزراعة تكشف الحقيقة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

رضا حجازي: تداعيات جائحة كورونا سرّعت وتيرة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية

بشرى لعشاق الأهلي بشأن نهائي أفريقيا أمام الوداد

رضا حجازي: مصر اتخذت خطوات حقيقية لتطوير محتويات التعلم وتغيير أساليب الامتحانات

إعادة النظر في الدعم.. ماكرون يحذر أوكرانيا بسبب الهجوم المضاد

أمطار وحرارة ورمال.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيئ

2 مليار دولار تعويضًا ووقفها في مصر.. هل لعنة كليوباترا أصابت نتفليكس؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ