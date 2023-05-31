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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التعليم بالغربية يعقد اجتماعا استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2022/ 2023

تعليم الغربية
تعليم الغربية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بحضور أعضاء اللجنة الثلاثية، ومديري الإدارات التعليمية "عبر شبكة اللاسلكي الداخلية"، مدير إدارة الأمن، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية ، ومدير إدارة المخازن، ومديري إدارات المتابعة وتقويم الأداء، والتعليم الثانوي بالإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لامتحانات الثانوية العامة 2022/2023 م .

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وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار استعدادات المديرية لامتحانات الثانوية العامة 2022 / 2023، والتي ستبدأ في الثاني عشر من يونيو.

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وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على ضرورة قيام  مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المرحلة الثانوية بالإدارات، والمتابعة وتقويم الأداء، بالمرور على جميع لجان الثانوية العامة لبيان جاهزيتها، والتأكد من انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة، إن وجدت، وتطبيق استمارة متابعة، لمناسبة الأثاث للمرحلة العمرية، وصلاحيته، ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة، وتأمين اللجان، وتوفير العصى الالكترونية بجميع اللجان للكشف عن المعادن وأجهزة المحمول.

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كما أكد "حسن" على ضرورة المرور على جميع الاستراحات الخاصة بالسادة المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزيتها، وتوافر الأثاث المناسب بها، بما يحقق الراحة الكافية للسادة الملاحظين والمراقبين المشاركين في أعمال الثانوية العامة، وبما يليق بمكانة المعلم.

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واختتم وكيل الوزارة الاجتماع، بالتوجيه بضرورة تجهيز جميع الإحصائيات والبيانات الخاصة بغرفة العمليات، وأعداد الطلاب، وتجهيز الفرق والمشاركة في إعداد اللجان، وإعداد الجدول الزمني لتنفيذ المتابعات التي ستتم على جميع اللجان.

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إدارات التعليم إدارة التعليم الاستراحات الإدارات التعليمية التربية والتعليم والتعليم التعليم الثانوى التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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