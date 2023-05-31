الأمم المتحدة تحاول إنقاذ اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا باقتراح جديد

قال مصدر مقرب من محادثات اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لوكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة اقترحت أن تبدأ كييف وموسكو وأنقرة التحضير لنقل الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا، وذلك في محاولة من المنظمة لإنقاذ اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بأمان.

وأضاف المصدر أن الأمم المتحدة "تريد إجراء محادثات بخصوص توسيع اتفاق البحر الأسود"، الذي أُبرم في شهر يوليو الماضي، حتى يشمل المزيد من الموانئ الأوكرانية وشحنات أخرى.

وتابع المصدر قائلاً إن "أوكرانيا وتركيا وافقتا على الاقتراح الجديد"، الذي يهدف إلى تحسين العمليات في ممر تصدير الحبوب بالبحر الأسود، لكن روسيا "لم ترد بعد".