أردوغان يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصربي ورئيس وزراء كوسفو

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي ألكسندر فوتشيت ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

وخلال الاتصال قدم كل من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيت ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي،التهنئة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات، وتوليه فترة رئاسية جديدة، وأعربا عن أملهما بأن تعود هذه الانتخابات بالخير والفائدة على الشعب التركي.

وتناول الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أشار الرئيس أردوغان إلى أن إحراز تقدم في الحوار فيما يتعلق بالتطورات في شمال كوسوفو هو السبيل الوحيد لإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

كما لفت إلى أن تركيا على استعداد للقيام بدورها في عملية الحوار.