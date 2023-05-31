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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. 50 ألف متفرج لمباراة الأهلي والوداد البيضاوي

صدى البلد

اعلن العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن الموافقة علي حضور 50 ألف متفرج لمباراة الفريق الأحمر امام الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وقال العامري فاروق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم :" 50 ألف متفرج لمباراة الوداد".

كان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز

 ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم الاحد المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي.

 

العامري فاروق حضور 50 ألف متفرج لمباراة الفريق الأحمر الوداد البيضاوي المغربي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم استاد القاهرة

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