أطفال البرنامج الصيفي في رحلة ترفيهية للحديقة الثقافية بالسيدة زينب بالقاهرة

نظمت وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للأطفال لزيارة الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بمديرية أوقاف القاهرة.

البرنامج التثقيفي للأطفال

وذلك بحضور الدكتورة هدى حميد مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، وولاء محمد محمود مدير عام الحديقة الثقافية للطفل، وأمل حسين عضو المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف، والواعظة سحر شعبان، والشيخ محمد صالح، والشيخ أحمد السعدني، يأتي ذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفي للأطفال.

يأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج الصيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

جدير بالذكر أن الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، للطفل تعد تراثًا زاخرًا، حيث إنها تسعى إلى الإسهام في النهوض بثقافة الطفل، وتقديم الفكر الثقافي العلمي المتطور، وتأصيل الوعى بثقافة الطفل بين مختلف فئات المجتمع والمساهمة الفعالة في معالجة قضايا ومشكلات ثقافة الطفل، حيث تضمن البرنامج العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، كورش الفنون التشكيلية المتنوعة، وعرض مسرحي بعنوان: "خيال الظل" الذي تم عرضه بشكل تعليمي تثقيفي، كما تم عرض فقرات ترفيهية كعرض عرائس الأطفال، كما تم عرض مسرحية بعنوان: "عسل ونار" إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل، والتي قدمت جميعها مجانًا للأطفال، كما تم توزيع مجموعه قصصية من إصدارات وزارة الثقافة للأطفال المتميزين في الورش والأعمال الفنية واليدوية.

وخلال الجولة أبدى الأطفال فرحتهم الغامرة وكذلك أبدى أولياء الأمور سعادتهم بهذه الأنشطة التي تعمق روح الانتماء وتجدد النشاط الذهني والإدراكي للأطفال، مشيدين بالبرنامج الصيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة الترفيهية حرصًا على تنمية الروح الثقافية والمعرفية فيهم ضمن فعاليات البرنامج الصيفي للطفل والتي أعدتها وزارة الأوقاف.