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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الأوقاف الفلسطيني يطلع نظيره المصري على انتهاكات الاحتلال الممنهجة للمسجد الأقصى

وزير الأوقاف ونظيره
وزير الأوقاف ونظيره الفلسطيني

أطلع وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكري، نظيره المصري محمد مختار جمعة على الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق المسجد الأقصى المبارك، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة في القاهرة، بحث التعاون المشترك بين البلدين، والبرامج التدريبية للأئمة والواعظات، من خلال الإعداد لدورة لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وأكد الدكتور مختار جمعة أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة الـ32 لقمة جدة بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن الأقصى الشريف هو أولى القبلتين وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أحقية الأمة الإسلامية بأقصاها أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

كما وجه مختار دعوة رسمية للوزير البكري لحضور المؤتمر الدولي الـ34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "الفضاء الالكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد في شهر سبتمبر المقبل، ويتضمن محاور عديدة أهمها: الفضاء الالكتروني ضرورة العصر، والوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني، والفتوى الالكترونية، والتحفيظ والتدريس عن بعد، بالإضافة إلى الاستخدام غير الرشيد للفضاء الالكتروني، وتصحيح المسار، والاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

كما أهدى الدكتور مختار جمعة، الوزير البكري نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وعددا من مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر ومن أهمها: "القدس والمواثيق الدولية"، و"حماية البيئة بين المسؤولية الشرعية والإنسانية"، و"العملات الافتراضية المشفرة"، و"الاجتهاد ضرورة العصر"، و"التسامح منهج حياة".

بدوره، وجه البكري الشكر للدولة المصرية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في دعم الشعب الفلسطيني وقضاياه، مشيدا بالتاريخ العريق لوزارة الأوقاف المصرية، وبالدورات التي جمعت بين أئمة مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية، وما كان لها من أثر إيجابي كبير.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الدعوة أيمن أبو عمرو، ورئيس القطاع الديني بالوزارة هشام عبد العزيز، وأحمد فرحات من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة.

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أكاديمية الاوقاف الدولية أكاديمية الأوقاف الانتهاكات الإسرائيلية الدولة الفلسطينية العاصمة المصرية القاهرة القدس الشرقية المسجد الأقصى المسجد الأقصي المبارك المقدسات الاسلامية

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