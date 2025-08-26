مصر للطيران تطلق حملة ترويجية في مطار دوسلدورف بألمانيا.. صور

أطلق مكتب مصر للطيران في دوسلدورف حملة ترويجية وتسويقية مميزة داخل مطار دوسلدورف الدولي بألمانيا، تهدف إلى تنشيط حركة السفر بين القاهرة ودوسلدورف، بالإضافة إلى تقديم عروض متنوعة على أسعار التذاكر والخدمات المقدمة للمسافرين.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة مصر للطيران الاستراتيجية لتوسيع شبكة خطوطها وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية وزيادة حركة السفر والسياحة إلى الوجهات السياحية المصرية.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسيير رحلات يومية بين القاهرة وفرانكفورت، وبرلين، وميونخ، كما تسير 5 رحلات أسبوعياً بين القاهرة و دوسلدورف الأمر الذي يعزز ربط ألمانيا بمصر ويوفر للركاب اختيارات سفر مريحة ومباشرة.