قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
لابيد يطالب حكومة نتنياهو بقبول اتفاق مع حماس لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن
إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان بعد دفع أعلى مبلغ كفالة في تاريخ القضاء اللبناني
بعد مد فترة الحجز.. كيفية التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 7»
أونروا: الاحتلال يقتل 30 طفلا يومياً في غزة.. و90% من المدارس مدمرة
توفيق عبد الحميد: ما رحتش شقتي من 15 سنة واتفاجئت بفاتورة المياه بـ20 ألف جنيه
أحمد موسى: أنس حبيب إرهابي مجرم اعتدى على السفارة المصرية في هولندا والسلطات هناك لم توقفه
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في اصطدام سيارة بسور منزل في أسيوط
بعد سماع حكم بحبسه 10 سنوات.. طبيب الإعلامي عاطف كامل يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة
أمين الإفتاء: يجوز وضع الدعاء نغمة للهاتف.. ولكن القرآن ليس للتنبيه
الأعلى للجالية المصرية بهولندا: حملة "وطنك أمانة" واجب للتصدي لمحاولات الإساءة لبلدنا
أحمد موسى: تواطؤ غربي مع تنظيم الإخوان الإرهابي المجرم اللي بيهاجم مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

اسماء محمد

يعد لبان الذكر من المواد الطبيعية الفعالة في علاج عدد كبير من الأمراض ولكن ما لا يعرفه كثيرون انها تمتلك قدرة كبيرة في الحماية من السرطان والتخلص من آثار العلاج الكيماوي.

ووفقا لما جاء في موقع  draxe يساعد لبان الذكر  في مكافحة السرطان والتعامل مع الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

بعد انتشارها على السوشيال ميديا .. وصفات لبان الذكر للبشرة

فوائد لبان الذكر لعلاج السرطان 

وجدت عدة مجموعات بحثية أن لبان الذكر له تأثيرات واعدة مضادة للالتهابات والأورام عند اختباره في الدراسات المخبرية وعلى الحيوانات وقد ثبت أن زيت اللبان يساعد في مكافحة خلايا أنواع معينة من السرطان.

أجرى باحثون في الصين دراسةً معمليةً لمعرفة التأثيرات المضادة للسرطان لزيتي اللبان والمر على خمسة خطوط خلايا ورمية.

وأظهرت النتائج أن خطوط خلايا سرطان الثدي والجلد لدى البشر أظهرت حساسيةً متزايدةً لمزيج زيتي المر واللبان العطريين.

وقد وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن المركب الكيميائي الموجود في لبان الذكر والذي يسمى AKBA ناجح في قتل الخلايا السرطانية التي أصبحت مقاومة للعلاج الكيميائي، مما قد يجعله علاجًا طبيعيًا محتملًا للسرطان.

علاج سرطان الثدي 

علاوة على ذلك، أظهر تقييم أُجري عام ٢٠٢٣ لتأثيرات اللبان المضادة للسرطان على الخلايا الجذعية الشبيهة بسرطان الثدي فعاليته في مكافحة هذه الخلايا.

انواع يدمرها لبان الذكر

في الواقع، أشار الباحثون إلى أن حمض البوسويليك الموجود في لبان الذكر"يحفز موت الخلايا المبرمج في أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية، بما في ذلك سرطان البروستاتا، والقولون، وسرطان الجلد، وسرطان الخلايا الكبدية، وسرطان الدم، والدماغ.

لبان الذكر السرطان علاج السرطان الوقاية من السرطان التخلص من الكيماوي

المعاشات

قانون التأمينات يحدد حالات قطع المعاش ومنح استثنائية للمستحقين في بعض الحالات

الدكتور رضا فرحات

فرحات: مصر لن تتهاون في الدفاع عن مواطنيها بالخارج.. وكرامة المصريين خط أحمر

النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

حسين خضير يشيد بتوجيهات الرئيس لترشيد الموارد وضمان استدامتها

بالصور

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

ازاى السم فضل بعد ما دخل الفرن .. طبيب يكشف أسرار جديدة في وفاة أطفال المنيا

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

