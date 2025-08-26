تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

يعد لبان الذكر من المواد الطبيعية الفعالة في علاج عدد كبير من الأمراض ولكن ما لا يعرفه كثيرون انها تمتلك قدرة كبيرة في الحماية من السرطان والتخلص من آثار العلاج الكيماوي.

ووفقا لما جاء في موقع draxe يساعد لبان الذكر في مكافحة السرطان والتعامل مع الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

فوائد لبان الذكر لعلاج السرطان

وجدت عدة مجموعات بحثية أن لبان الذكر له تأثيرات واعدة مضادة للالتهابات والأورام عند اختباره في الدراسات المخبرية وعلى الحيوانات وقد ثبت أن زيت اللبان يساعد في مكافحة خلايا أنواع معينة من السرطان.

أجرى باحثون في الصين دراسةً معمليةً لمعرفة التأثيرات المضادة للسرطان لزيتي اللبان والمر على خمسة خطوط خلايا ورمية.

وأظهرت النتائج أن خطوط خلايا سرطان الثدي والجلد لدى البشر أظهرت حساسيةً متزايدةً لمزيج زيتي المر واللبان العطريين.

وقد وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن المركب الكيميائي الموجود في لبان الذكر والذي يسمى AKBA ناجح في قتل الخلايا السرطانية التي أصبحت مقاومة للعلاج الكيميائي، مما قد يجعله علاجًا طبيعيًا محتملًا للسرطان.

علاج سرطان الثدي

علاوة على ذلك، أظهر تقييم أُجري عام ٢٠٢٣ لتأثيرات اللبان المضادة للسرطان على الخلايا الجذعية الشبيهة بسرطان الثدي فعاليته في مكافحة هذه الخلايا.

انواع يدمرها لبان الذكر

في الواقع، أشار الباحثون إلى أن حمض البوسويليك الموجود في لبان الذكر"يحفز موت الخلايا المبرمج في أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية، بما في ذلك سرطان البروستاتا، والقولون، وسرطان الجلد، وسرطان الخلايا الكبدية، وسرطان الدم، والدماغ.