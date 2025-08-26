وظائف جديدة بمشروع مونوريل شرق النيل.. قدم الآن عبر هذا الرابط

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الفنية والإدارية بنظام التعاقد، وذلك للعمل ضمن مشروع مونوريل شرق النيل.

يعتبر مشروع المونوريل واحدًا من أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقديم نموذج متطور للنقل الحضري المستدام.

وأكدت الشركة في بيانها أن التشغيل والإدارة للمشروع سيتم عبر تحالف مشترك بين شركة ألستوم الفرنسية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وهو ما يعكس حرص الدولة على الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية في مجال النقل، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير البنية التحتية في مصر

وظائف مشروع مونوريل شرق النيل

كشفت الشركة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التي تتطلب خبرات فنية وإدارية متنوعة، حيث تم تحديد التخصصات المطلوبة على النحو التالي:

فني إصلاح أعطال: تخصص كهرباء أو ميكانيكا.

مراقب تحكم مركزي: تخصص كهرباء أو اتصالات أو إلكترونيات.

فني أنظمة: تخصص كهرباء أو إلكترونيات أو اتصالات أو ميكانيكا.

فني وحدات متحركة: تخصص كهرباء أو ميكانيكا.

وفيما يلي تفاصيل الوظائف المطلوبة :





رابط التقديم على وظائف المونوريل

أوضحت الشركة أن التقديم للوظائف سيكون عبر طريقتين، الأولى من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة على الرابط: cairometro.gov.eg، أما الطريقة الثانية فهي التوجه مباشرة إلى مقر الشؤون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025، باستثناء يوم الجمعة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة الدولة لزيادة فرص العمل للشباب داخل قطاع النقل الجماعي المتطور، إلى جانب المساهمة في تشغيل مشروع مونوريل شرق النيل، الذي يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البنية التحتية وتقديم خدمات نقل حديثة وآمنة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.



كما يساهم المشروع في تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة وربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بطريقة أكثر سلاسة.

ويعبتر مشروع المونوريل نقلة نوعية في مشروعات النقل الحديثة، حيث يهدف إلى تقليل التكدس المروري وتوفير وسائل انتقال سريعة وآمنة، مع الاعتماد على أحدث أنظمة التكنولوجيا العالمية في التشغيل والإدارة.



