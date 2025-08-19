قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيارة للواحات وانقلاب السيارة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد الشناوي
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: لا ثقة إلا في مصر وقيادتها
رسميا.. الإسكان تكشف تفاصيل سحب أرض الزمالك بنادي الصحفيين
محمود أبو رجيلة يدعو رموز وأبناء الزمالك للتجمع غدا
أحمد موسى ينفعل على الهواء ويكشف عن مخطط نتنياهو الخبيث: "مجرم الحرب"
أرض أكتوبر كانت طوق النجاة لإحياء الزمالك.. وسحبها يهدد الحلم| تفاصيل
أحمد موسى: نتنياهو يسعى لبناء مستوطنات داخل غزة
تصعيد مرتقب.. اجتماعات أمنية مكثفة وتحركات عسكرية إسرائيلية في الشمال
موعد تشييع جنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي
هشام نصر: فرع الزمالك في خطر.. وندعو الرئيس السيسي للتدخل| شاهد
هشام نصر : 800 مليون جنيه مقابل تعديل الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك
الزمالك: الأرض اتسحبت بدون إنذار.. أحنا بنشتغل مظبوط وكل أوراقنا سليمة
ازدحام وانقطاع في الكهرباء.. إنقاذ أكثر من 500 راكب بعد تعطل مونوريل مومباي في الهند| صور

شهدت مدينة مومباي الهندية، مساء الثلاثاء، حادثاً طارئاً بعدما تعطل قطار أحادي السكة (المونوريل) كان يقل أكثر من 500 راكب، بينهم ما لا يقل عن 200 راكب في إحدى العربات، نتيجة انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، ما أدى إلى توقف القطار في الجو بين محطتي ميسور كولوني وحديقة باكتي، وسط أمطار غزيرة عطلت الحياة في العاصمة المالية للهند.

ووفقا لوسائل إعلام هندية سادت حالة من الذعر داخل القطار المرتفع، بعد توقف أجهزة التكييف وتعذر التواصل مع السلطات، ما دفع بعض الركاب لمحاولة كسر النوافذ. وتم الإبلاغ عن حالات اختناق، وإغماء اثنين من الركاب، قبل أن تبدأ فرق الإنقاذ عملية إجلاء معقدة استمرت نحو ثلاث ساعات، باستخدام رافعات غطس وفرق من هيئة تنمية منطقة مومباي الحضرية (MMRDA)، والدفاع المدني، والشرطة المحلية.

وأكد رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، ديفيندرا فادنافيس، في منشور على منصة X ، أن "جميع الركاب سيتم إجلاؤهم بأمان"، معلناً فتح تحقيق عاجل في الحادث، الذي وصفه بأنه "غير مقبول"، مضيفًا أن سلامة الركاب أولوية قصوى.

وأرجعت شركة MMRDA المشغلة للمونوريل الحادث إلى عطل تقني ناتج عن الحمولة الزائدة، حيث بلغ الوزن الإجمالي للقطار نحو 109 أطنان مترية، متجاوزًا القدرة التصميمية البالغة 104 أطنان، ما أدى إلى فصل ميكانيكي بين سكة الطاقة وجامع التيار الكهربائي، فتوقفت حركة القطار بالكامل.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء إيكناث شيندي إن "القطار كان مكتظاً نتيجة تعطل خدمات القطارات المحلية بسبب الفيضانات، وإن عدد الركاب في بعض العربات وصل إلى أكثر من 70 شخصاً، ما تسبب في ميلان القطار وحدوث الخلل الفني".

وتداولت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر لحظات إنقاذ الركاب وهم يخرجون عبر النوافذ والممرات الضيقة، وسط أمطار مستمرة وظروف جوية صعبة.

وصرح بهوشان جاجراني، مفوض بلدية مومباي، أن "جميع الركاب بخير"، وأن "الفرق الطبية كانت حاضرة في الموقع"، كما تم تأمين حافلات لنقل الركاب إلى وجهاتهم، في حين تم إرسال بعض المتضررين إلى المستشفيات القريبة كإجراء احترازي.

في السياق، تصاعدت الانتقادات تجاه حكومة الولاية، حيث علق أنيش جواواندي، المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني، قائلاً: "يا للعار! هذه البنية التحتية في عاصمة أكبر ديمقراطية في العالم تنهار تحت المطر". بينما حمل أديتيا ثاكيراي، زعيم حزب شيف سينا (UBT) الحكومة المسؤولية بسبب "غياب التخطيط" رغم التحذيرات المناخية المسبقة.

وتزامن الحادث مع أمطار غزيرة غير مسبوقة تضرب مومباي منذ يومين، تسببت في فيضانات، وتعطل خدمات القطارات المحلية، واختناقات مرورية خانقة، ما زاد من الضغط على المواصلات البديلة مثل المونوريل.

الصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

