افتتاح مونوريل شرق النيل نوفمبر المقبل .. والقطار السريع في يونيو 2026 | تفاصيل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من كبار المسؤولين.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض تطورات مشروعات النقل، خاصة منظومة السكك الحديدية. وأوضح أنه من المقرر افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025، بينما سيتم افتتاح الخط الأول من القطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح) في يونيو 2026.

كما تمت مناقشة خط القطار السريع بين مدينة السلام والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، والمخطط الانتهاء منه في مارس 2026.

وقد وجّه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لهذه المشروعات، نظراً لأهميتها في دعم التنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الدولة لمشروعات البنية التحتية المتكاملة، بما يعزز قدرات مصر في قطاع النقل الحديث، ويربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية ويخدم خطط التنمية الشاملة.