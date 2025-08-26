قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا ترحب بتقدم السلام بين أرمينيا وأذربيجان وتدعم إغلاق "مجموعة مينسك"
قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
لابيد يطالب حكومة نتنياهو بقبول اتفاق مع حماس لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن
إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان بعد دفع أعلى مبلغ كفالة في تاريخ القضاء اللبناني
بعد مد فترة الحجز.. كيفية التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 7»
أونروا: الاحتلال يقتل 30 طفلا يومياً في غزة.. و90% من المدارس مدمرة
توفيق عبد الحميد: ما رحتش شقتي من 15 سنة واتفاجئت بفاتورة المياه بـ20 ألف جنيه
أحمد موسى: أنس حبيب إرهابي مجرم اعتدى على السفارة المصرية في هولندا والسلطات هناك لم توقفه
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في اصطدام سيارة بسور منزل في أسيوط
بعد سماع حكم بحبسه 10 سنوات.. طبيب الإعلامي عاطف كامل يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة
أمين الإفتاء: يجوز وضع الدعاء نغمة للهاتف.. ولكن القرآن ليس للتنبيه
الأعلى للجالية المصرية بهولندا: حملة "وطنك أمانة" واجب للتصدي لمحاولات الإساءة لبلدنا
بالصور

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تقى الجيزاوي

انطلقت الحلقة الرابعة من حكاية "Just You" ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" بطولة تارا عماد، وسط تصاعد كبير في الأحداث المليئة بالإثارة والتشويق، حيث بدأت رحلة البحث عن نهى (بسمة داوود) التي اختفت في نهاية الحلقة الثالثة، لتدخل سارة (تارا عماد) في دوامة جديدة من الغموض والمفاجآت.

- البحث عن نهى ورسالة غامضة على الجدار

بعدما وجدت سارة مفتاح شقة نهى في حقيبتها، قررت أن تذهب برفقة والدتها أمال (وفاء صادق) إلى منزل صديقتها.

وبمجرد دخولها، فوجئت بأجواء مظلمة وصوت مياه في الحمام دون وجود أحد، لتكتشف جملة غامضة مكتوبة على الحائط:
"ما تراه، ليس كما يبدو – كل إنسان تعرفه بداخله إنسان لا تعرفه".

شعرت سارة بوجود شخص يراقبهما داخل الشقة، فهرعت مع والدتها للخروج سريعًا.

- بلاغ الشرطة وشكوك تحيط بسارة

توجهت سارة ووالدتها إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء نهى، إلا أن الضابط أكد أنه لا يملك دليلاً يساعدها، ما جعل والدتها تسحبها للخروج.

تواصلت سارة مع أسرة نهى في بورسعيد لتتفاجأ أنهم لا يعرفون عنها شيئًا. وهنا بدأت تشعر أن هناك فخًا يُنصب لها، وأن أحدهم يريد أن يظهرها مجنونة أمام الجميع.

- ظهور اسم "محمود" يزيد الغموض

في اليوم التالي بالعمل، اكتشفت سارة أن شخصًا ادعى أنه شقيق نهى يُدعى "محمود" وطلب إجازة لها بزعم مرضها، في حين أن الحقيقة أن محمود كان خطيبها السابق، وليس شقيقها. ما زاد من قلقها ورعبها.

- رسالة "فلوس" وصراع جديد

قررت سارة الحصول على إجازة من عملها، لتفاجأ برسالة جديدة على هاتفها مكتوب فيها كلمة واحدة: (فلوس)، فتصرخ متسائلة "أنت مين؟ عايز مني إيه؟"، ما أثار ريبة زملائها. تدخل سليم (عمرو جمال) ليهدئها، فاعترفت له بأن نهى مختطفة.

قرر سليم الوقوف بجانبها ومساعدتها، ليبدأ بينهما تقارب إنساني ورومانسي لأول مرة منذ بداية الأحداث.

- شبهات حول نهى وموت غامض

اصطحبت سارة والدتها وسليم إلى صديق والدها الدكتور أحمد عبدالمقصود، المتخصص في الإلكترونيات، الذي رجّح أن يكون هناك "هاكر" وراء كل ما يحدث.

ورغم شكوك سارة في عامر (مهندس الـ IT)، إلا أن الدكتور أحمد زرع فكرة خطيرة في ذهنها وهي أن تكون نهى نفسها متورطة. خاصة وأن رسالة "فلوس" وصلت بعد اختفائها مباشرة.

تركت سارة هاتفها واللاب توب مع الدكتور أحمد لفحصهما، بينما عاد سليم لتوصيلها للمنزل، على أن تتواصل معه عند الحاجة.

- نهاية صادمة
بعد نوم متقطع وحلم مزعج، تلقت سارة مكالمة من والدتها تخبرها أن الدكتور أحمد، صديق والدها، وُجد مقتولًا أمام المستشفى في حادث غامض، وعُثر على جسده وعليه كلمة (فلوس).

لتنتهي الحلقة الرابعة بصدمة كبرى تزيد الغموض، وتترك سؤالًا واحدًا: من يقف وراء كل هذه الألغاز، وما الذي ينتظر سارة في الحلقة الأخيرة؟.

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

