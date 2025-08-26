محافظ الإسكندرية: نتابع التنبؤات الجوية على مدار الساعة

علق الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على قرار غلق الشواطئ بشكل مؤقت لحين تحسن واستقرار الأحوال الجوية، موضحا أن هذا القرار الهدف الأساسي منه هو الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح محافظ الإسكندرية في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأجهزة المختصة بالمحافظة تتابع على مدار الساعة التنبؤات الخاصة بالأحوال الجوية والبحرية، حيث تصل تقارير دقيقة من عدة مصادر، يتم مقارنتها وتحليلها لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن الاعتماد الأكبر في هذه المتابعة يكون على النشرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أعطت مؤشرات واضحة على وجود سوء في الأحوال الجوية اليوم، مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في الأمواج، ما دفع إلى اتخاذ قرار احترازي بغلق الشواطئ ومنع نزول المواطنين إلى المياه، وأن هذا القرار جاء تحقيقًا لمبدأ الأمان وحماية الأرواح، مؤكدًا أن السلطات في المحافظة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات تضمن سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية على أن حالة الطقس مرشحة للتحسن، متوقعًا عودة الأمور إلى طبيعتها اعتبارًا من الغد، مع استقرار حالة البحر وتحسن الأحوال الجوية.