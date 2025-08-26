قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية
وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
عبدالعاطي لنظيره الأسباني: جرائم إسرائيل فاقت كل الحدود ولابد من إجراءات فاعلة
رسالة طمأنة من وزير الكهرباء لجموع العاملين بالقطاع.. ماذا قال؟
رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس
مقتل عنصرين من الجيش السوري وإصابة 6 آخرين في انفجار غامض قرب الكسوة بريف دمشق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية

ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة، حول أنباء تزعم قيام احدى المدارس الخاصة بإتخاذ قرار مفاجئ ينص على فصل أبناء البلوجر أم مكة قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، وذلك بسبب حبس والدتهم.

وحصل موقع صدى البلد على مستند رسمي أصدرته اليوم المدرسة الخاصة الملتحق بها أبناء البلوجر أم مكة للرد على الاخبار المتداولة.

قالت إدارة المدرسة الخاصة الموجودة في القليوبية : تفيد إدارة المدرسة بأن الطلاب مكة سيد عزت بالصف الثاني برياض الأطفال ودعاء سيد عزت بالصف الثاني برياض الأطفال وسليم سيد عزت بالصف الأول برياض الأطفال، مقيدون بالمدرسة ومنقولون للصفوف الأعلى في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

وأضافت المدرسة: لم يتقدم ولي أمر أبناء البلوجر أم مكة بسحب ملفاتهم من المدرسة حتى تاريخه ، وبالتالي فهم مسجلون على قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم ضمن طلاب المدرسة للعام الدراسي 2025 / 2026. 

جدير بالذكر أنه جاء القبض على البلوجر أم مكة بعد مشاجرة كلامية داخل استوديو إحدى القنوات أثناء تسجيل حلقة تلفزيونية، مع الإعلامية علا شوشة، وتم تبادل الاتهامات والتعدي اللفظي، ما دعا لإيقاف التصوير وتحويل البلاغ للشرطة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إلقاء القبض على زوج أم مكة، لاتهامه في قضية سابقة وذلك خلال مساندته لها، في واقعة تعديها على الإعلامية علا شوشة خلال تسجيل حلقة داخل إحدى القنوات.

وكانت أم مكة وافقت على تسجيل حلقة تلفزيونية مع علا شوشة، إلا أنها اعترضت على الأسئلة أثناء التصوير، واعتبرت أن المقابلة لم تكن للتلميع كما توقعت بل لكشف الحقائق.

بعد مشادة كلامية، تطور الموقف إلى مشاجرة بالألفاظ والتدافع بالأيدي، ما دفع إدارة القناة لإبلاغ الشرطة.

وتم التحفظ على الطرفين (أم مكة، علا شوشة، ومدير الإنتاج)، وأحيلوا لقسم الشرطة.

تطورات جديدة في قضية البلوجر أم مكة

وأكدت المصادر، أن البلوجر أم مكة تم ضبط ما يقرب من 2 كيلو ذهب داخل منزلها، ومبالغ مالية، ومستندات تفيد ملكيتها لـ عقارات، حيث جرى فحص أرصدتها في البنوك وشركات الدفع الإلكتروني.

أثار خبر القبض على أم مكة البلوجر المصرية المعروفة بـ “أم مكة” جدلا كبيرا عقب مشاجرة داخل استوديو قناة فضائية في مدينة الإنتاج الإعلامي،  وبعد القبض عليها بدأت تسأل حول مصدر أموالها والسر السريع في تحقيق تلك المكاسب والثروة.

بدأت أم مكة عملها بائعة فسيخ وسردين في منزلها، برأس مال بسيط لم يتجاوز 500 جنيه، ثم انتقلت بشكل تدريجي لبيع عبر الإنترنت  .

وأكسب ظهور أم مكة على تيك توك شهرة واسعة، وارتفعت أرباحها اليومية إلى ما بين 100–150 ألف جنيه، فضلاً عن امتلاكها سيارة فاخرة وأصول مالية ملحوظة.

البلوجر أم مكة أم مكة العام الدراسي الجديد المدرسة الخاصة

