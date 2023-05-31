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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن افتتاح 3 مراكز لتلاوة القرآن الكريم الجمعة المقبل

الدكتور عبد الكريم
الدكتور عبد الكريم صالح

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح مركز الدكتور عبد الكريم صالح لتلاوة القرآن الكريم بمسجد ناصر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة الجمعة القادمة.

مركز الدكتور عبد الكريم صالح لتلاوة القرآن

ويقوم المركز على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد الدكتور عبد الكريم صالح يومين في الأسبوع: 
- الخميس عقب صلاة العصر مباشرة للرجال.
- الجمعة عقب صلاة الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة الثالثة للسيدات، ومن الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة للرجال.
مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهله. 

مركز الشيخ أحمد أبو فيوض لتلاوة القرآن

كما يُفتتح مركز الشيخ أحمد أبو فيوض لتلاوة القرآن الكريم بمسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ الجمعة القادمة، ويقوم المركز على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الشيخ/ أحمد عوض أبو فيوض يومين في الأسبوع: 
- الجمعة من الساعة 10 إلى الساعة 11 صباحًا للسيدات، ومن الساعة 11 صباحًا إلى قرآن الجمعة للرجال.
- الثلاثاء الساعة 11 صباحًا للرجال.
مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهله للحصول على الإجازة.

افتتاح الشيخ محمود الخشت لتلاوة القرآن 

كما يُفتتح مركز الشيخ محمود الخشت لتلاوة القرآن الكريم بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة الجمعة القادمة ، ويقوم المركز على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الشيخ/ محمود الخشت يومين في الأسبوع: 
- الجمعة من الساعة 10 إلى الساعة 11 صباحًا للسيدات، ومن الساعة 11 صباحًا إلى قرآن الجمعة للرجال.
- السبت الساعة 11 صباحًا للرجال.
مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهله للحصول على الإجازة.

الدكتور عبد الكريم صالح وزارة الأوقاف تلاوة القرآن مسجد ناصر صلاة الجمعة افتتاح مركز الشيخ أحمد أبو فيوض لتلاوة القرآن الكريم افتتاح الشيخ محمود الخشت لتلاوة القرآن

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