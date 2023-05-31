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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من بايدن بشأن رفع سقف الديون الأمريكية

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن عملية رفع سقف الديون الأمريكية تسير كما هو مخطط لها.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: “سنتعامل مع سقف الديون.. وآمل أن يكون الكونجرس قد اتخذ قراره بحلول الوقت الذي أصل فيه في كولورادو  اليوم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، حث الكتلة الديمقراطية المنقسمة على دعم اتفاقية سقف الديون، خلال اجتماع مغلق مع مسؤولي البيت الأبيض.

وحسب “سي إن إن”، “ستكون هناك حاجة إلى أصوات الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون، ويشير العديد من الديمقراطيين إلى أنهم سيدعمونه على مضض نظرًا لعدم وجود خيار آخر قابل للتطبيق لتجنب التخلف عن السداد”.

ومن جانبه، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إنه سيتحرك لإحضار مشروع قانون سقف الديون إلى قاعة مجلس الشيوخ "في أقرب وقت ممكن".

اجتماع مغلق.. زعيم الديمقراطيين بـ النواب الأمريكي يطالب حزبه بدعم اتفاقية الديون

لا مجال للخطأ.. تحذير من "الشيوخ الأمريكي" بشأن التخلف عن سداد الدين

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال شومر: "على الرغم من أن مجلس النواب لا يزال لديه المزيد من العمل للقيام به، يجب أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ مستعدين للمضي قدما في مشروع القانون هذا بسرعة بمجرد أن يحين دور مجلس الشيوخ للتصرف”.

وأضاف: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية أنه ليس لدينا أي هامش للخطأ، إما أن نمضي قدما بسرعة ونرسل هذا الاتفاق من الحزبين إلى مكتب الرئيس، أو أن الحكومة الفيدرالية ستتخلف عن سداد الدين لأول مرة على الإطلاق”.

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