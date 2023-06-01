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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"السجيني": حوادث الكلاب الخطرة يومية .. وقانون اقتناء الحيوانات ينظم المسألة|فيديو

الكلاب الخطرة
الكلاب الخطرة

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حوادث الكلاب الخطرة يومية وليست حالات بعينها، مشيرًا إلى أنه تم رصد وجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بحياة الحيوانات الخطرة والكلاب وكان لابد أن يملئوا الفراغ بمشروع قانون ينظم هذه المسألة.

السجيني: يحظر وجود كلاب خطرة

 

وأضاف أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الواقع يقول أن مسألة اقتناء الحيوانات يحتاج تنظيم، لافتا إلى أنهم اجتمعوا في مجلس النواب من أربع سنوات وعقدوا جلسة المواجهة ودعوا اتحاد الرفق بالحيوان وانتهوا إلى فهم للمسألة وبناء عليه اعدوا مشروع قانون يحدد شروط اقتناء الحيوانات.

وواصل أحمد السجيني: "في المستوى الاول يحظر وجود كلاب خطرة والاسود والتماسيح ودي المفروض في مراكز بحثية فقط وممنوع اقتناءها، والمستوى الثاني الخاص بالكلاب الخطرة اللي هي علميا خطرة وشرسة بطبيعتها في كل الاحوال"، موضحا أن الذين يقتانون حيوانات لازم يكون مرخص من الطب البيطري والرخصة تؤمن الدولة وتطمئن أن الحيوان يحصل على تطعيم.

 

 

السجيني مجلس النواب الكلاب الخطرة التماسيح الأسود

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