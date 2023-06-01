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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

CIB يوقع مذكرة تفاهم مع منصة LinkedIn  التعليمية لتعزيز مهارات وخبرات الشباب

صدى البلد

قامت إدارة الموارد البشرية بـ  البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بتوقيع مذكرة تفاهم مع منصة LinkedIn التعليمية وذلك ايمانا من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – بقوة وإمكانيات التنمية البشرية وتأثيرها في العديد من الجوانب.


تقدم منصة LinkedIn الأمريكية خدمات تعليمية عبر الإنترنت من خلال توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من فيديوهات الدورات التعليمية لنخبة من أبرز الخبراء بمختلف القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، هي شركة تابعة لـ LinkedIn، وهي عبارة عن منصة تعليمية تضم قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 16000 دورة تندرج تحت 4 فئات رئيسية: الأعمال والإبداع والتكنولوجيا والشهادات.


ويأتي هذا التعاون في إطار اهتمام CIB بتطوير الشباب وتهيئتهم لسوق العمل من خلال تمكينهم من استكشاف مختلف المسارات والمهارات التنموية.


وسوف يساعد توقيع هذه المذكرة الهامة في دعم المساعي الوطنية ومبادرات البنك المركزي المصري في تنمية الشباب، بالإضافة إلى التأكيد على الدور الرائد للبنك في تطوير القدرات الشخصية والمهنية للشباب الموهوبين - كونه جزءًا من الشمول المالي، مما يمنحهم ميزة تنافسية فريدة لمساعدتهم في الاستعداد للالتحاق بسوق العمل.


جدير بالذكر أن تم توقيع مذكرة هذه الشراكة الاستثنائية بحضور كلاً من أعضاء إدارة البنك التجاري الدولي ومنصةLinkedIn  التعليمية.
 

 

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