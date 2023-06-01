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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق كلي لشارع الأهرام أمام سيد أبوالخير بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة

غلق كلى لشارع الأهرام
غلق كلى لشارع الأهرام

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة استكمال أعمال تسليم النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات “الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية - مدكور - المساحة”.

وفي هذا الإطار، ستستكمل محافظة الجيزة تسليم الشركة المنفذة النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق “المساحة” (المرحلة الثانية)، مع ترك حارة مرورية للطوارئ بعرض 3م، تحديداً بدايةً من أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد، بطول ما يقرب من 300 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما، لتسليم موقع المحطة بالكامل، ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2/6/2023م وحتى انتهاء الأعمال.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى العمرانية بالمتابعة الدورية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لتيسير حركة المرور ومنع الإشغالات بمحيط الأعمال. 

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية التالية:
- حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب في استكمال السير بشارع الأهرام في اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية، تقوم بالدخول يميناً بشارع سيد أبو الخير، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين.

- ثم الدخول يساراً بشارع العشرين واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد.

- ثم الدخول يساراً بشارع أحمد لطفى السيد واستكمال السير به وصولاً لشارع الأهرام.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه تم تأهيل ورفع كفاءة شارع الأهرام ومسار التحويلة المرورية بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث “الطبقة الأسفلتية – إزالة أرصفة وتوسعة طريق- أعمدة إنارة”، لتوفير حارات مرورية مناسبة لتسهيل حركة المرور بمحيط الأعمال، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين.

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محافظ الجيزة مشروع مترو أنفاق الخط الرابع شارع الأهرام شارع سيد أبوالخير حارة مرورية غلق كلي لشارع الأهرام حي العمرانية إزالة أرصفة وتوسعة طريق تركيب اللوحات الإرشادية

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