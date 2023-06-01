افتتاح ملتقى توظيف برنامج "فرصة" بالشرقية

افتتح ملتقى توظيف برنامج “فرصة “ اليوم بمحافظة الشرقية في إطار مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ، وبتمويل من الحكومة النرويجية لدعم مستفيدي برنامج "فرصة" فى قرى "حياة كريمة".

يأتي ملتقى التوظيف عقده ضمن أنشطة برنامج " فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعى ، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية ، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يعقد الملتقى على مدار يوم كامل لدعم الشباب الباحثين عن العمل في قرى "حياة كريمة" و أسر "تكافل و كرامة" بمحافظة الشرقية .تم افتتاح الملتقى في صباح اليوم الاثنين 1 يونيو تحت رعاية و دعم معالى الدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و معالي الدكتور/ حسن شحاته، وزير القوى العاملة و بحضور اللواء/ ممدوح غراب محافظ الشرقية و/ هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج فى مصر، و السيد أريلد أوكنيفاد، مستشار و مدير إدارة التنمية و التعاون و / إيثار سليمان، مستشارة التعاون الإنمائى بسفارة النرويج فى مصر، و/ إريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق بشمال أفريقيا و مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر و إريتريا ، و نشوى بلال، مديرة مشروع تشغيل الشباب فى مصر: التمكين الاقتصادى فى إطار برنامج "فرصة".

تهدف فعاليات الملتقى إلى توفير فرص عمل لائقة وتعزيز فرص التوظيف للشباب في محافظة الشرقية. يشمل الملتقى العديد من الأنشطة والخدمات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاديًا.

و ستقوم شركات القطاع الخاص بالمحافظة وخارجها بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها واستلام طلبات الباحثين عن العمل خلال فعاليات الملتقى.

كما سيتم تقديم خدمات توظيفية أخرى مثل التأهيل للمقابلة الشخصية وتعريف الباحثين عن العمل بحقوقهم وواجباتهم في مكان العمل وتقديم خدمات التوجيه المهني والمشورة للشباب الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا .

وسيتيح الملتقى الفرصة طلبات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين في الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاصة ضمن نسبة 5 %وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم صندوق مكافحة الإدمان وبرنامج "فرصة" خدماتهما على هامش الملتقى.

و من جتانبه أكد الوزير حسن شحاته، وزير القوى العاملة أنه هناك علاقة وطيدة وتعاون مشترك مع منظمة العمل الدولية، ومكتبها بالقاهرة في العديد من البرامج والمشاريع، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة.

وأشار إلى التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، وإتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم ، وفى هذا الشأن سعت الوزارة إلى زيادة عدد ملتقيات التوظيف للشباب في المحافظات بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والإستثمارى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين ، وتخصيص جانب من هذا المتلقيات لذوى الهمم لإستيفاء نسبة تعيينهم داخل تلك المنشآت كما حددها القانون ، مما يسهم بفعالية في خفض معدلات البطالة ودفع الإقتصاد .

وفى نفس السياق قدم "الوزير" نصيحة للشباب المصري بضرورة تغيير ثقافتهم تجاه العمل ، وأن يُقبلوا على العمل الحر والاستفادة من كافة مبادرات الدولة التي تُشجع على العمل الحر ، كما انه جارى العمل مع المنظمة على إستراتيجية وطنية للتشغيل، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل،وتوفيرالمعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة، موضحاً وضع كافة امكانيات "الوزارة" بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في "الجمهورية الجديدة "..منوهاً إلى أهمية تلك "الاستراتيجية" بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصري، ورسم السياسات التي تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

و أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته وخلق حياه كريمة له لتحسين مستوي معيشته موجها الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقي لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة كما أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والقوي العاملة ومنظمة العمل الدولية في اطلاق مبادرة فرصة للتمكين الاقتصادي التي تهدف الي مد مظلة الحماية المجتمعية للفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة القادرين علي العمل لتحقيق حياه افضل لهم . وجه محافظ الشرقية الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات لتعاونهم الدائم والمثمر مع المحافظة للتصدي لظاهرة البطالة بتوفير 2000 فرصة عمل للشباب خلال الملتقي التوظيفي اليوم داخل محافظة الشرقية 20 شركة . ثمن محافظ الشرقية مجهودات مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بالقطاع الخاص للحد من ظاهرة البطالة وتحقيق حياة كريمة لهم، مشيرا إلي أنه خلال الفترة من يناير 2018 حتي ابريل 2023 تم توفير 109604 فرصه عمل بالقطاع الخاص منهم 7950 فرصه عمل لذوي الهمم باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة استطاعت من خلال تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " توفير 55 ألف و 60 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليار و 46 مليون جنيه من خلال تنفيذ ١٨ ألف و 333 مشروع وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 31 مايو 2023م بالإضافة الي القروض والمنح المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب لاقامة مشروعات لهم تر لهم دخلا ثابتا وتوفر لهم حيا’كريمة.



و قالت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج فى مصر أن "تلتزم دولة النرويج بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم استراتيجية التنمية المستدامة في مصر لعام 2030. ويعد التعاون مع منظمة العمل الدولية في مصر لمشروعات توظيف الشباب إحدى الطرق التي نترجم بها هذا الالتزام إلى عمل. ملتقى التوظيف هذا هو جزء من مشروع منظمة العمل الدولية الممول من الحكومة النرويجية في محافظة الشرقية ، الذى يهدف إلى التشبيك بين الباحثين عن عمل من عائلات التكافل والكرامة وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، والهدف من ذلك هو تحسين فرصهم في الانضمام إلى سوق العمل و تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأضافت أود أن أعرب عن تقديرنا للحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية وجميع المشاركين ، ويسعدني أننا ندعم هذه الجهود نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع ، مع إحداث تأثيرات ملموسة على حياة الناس. تظل النرويج ملتزمة في شراكتها مع مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ".



و صرح إريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق بشمال أفريقيا و مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر و إريتريا أن " منظمة العمل الدولية ملتزمة بدعم التوظيف كجزء من سعي البلاد لتحقيق نمو شامل ومستدام ؛ وبالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، تعمل منظمة العمل الدولية نحو تحقيق أجندة مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يُظهر ملتقى التوظيف، إلى جانب الأدوات الأخرى المعتمدة لتعزيز سياسات وبرامج سوق العمل النشطة ، التزام منظمة العمل الدولية بدعم فرص العمل وتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة. برنامج تشغيل الشباب فى مصر التابع لمنظمة العمل الدولية: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج "فرصة" ممول من الحكومة النرويجية ويقدم نهجًا برنامجيًا لخلق فرص العمل في المجتمعات الريفية التي يمكن توسيع نطاقها داخل قرى مبادرة" حياة كريمة ".



و من المتوقع أن يستفيد حوالي 4000 شاب وفتاة من فرص العمل التي ستتاح في الملتقى، حيث يتم مشاركة أكثر من 35 شركة من داخل وخارج الشرقية ، وسيتم توفير فرص عمل في مختلف القطاعات مثل الصناعة، الأعمال الخدمية، الزراعة و الأغذية.

بالإضافة إلى العديد من المزايا المقدمة من عدد من الشركات و التى تتضمن: تأمين صحي، بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، بدل وجبة، وغيرها من المزايا.و الجدير بالذكر أن جميع الخدمات المقدمة خلال ملتقى التوظيف هي خدمات مجانية بدون أي مقابل مادى من أجل مساعدة مستفيدي برنامج "فرصة" من أبناء " تكافل وكرامة" فى الحصول على فرص عمل ملائمة لتحسين ظروفهم الاقتصادية و أوضاعهم المعيشية.