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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أسلحة نارية ومخدرات|الأمن العام بأسوان يشن حملة تستهدف 5 مراكز بالمحافظة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة مديرية أمن أسوان حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (كوم أمبو – دراو – نصر النوبة – أسوان – إدفو) ، وقسمى شرطة أول وثان أسوان .

أسفرت جهودها عن ضبط (17) قضية سلاح نارى بمضبوطات (3 بنادق آلية – 2 مسدس - 4 بنادق خرطوش - 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (17 متهم  "لعدد 10 منهم معلومات جنائية")

كما تم ضبط (15) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 35 كيلو جرامًا - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام) بحوزة (16 متهم لعدد 10منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (806) أحكام قضائية متنوعة.    

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

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