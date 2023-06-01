اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، للمراحل التعليمية الابتدائية الإعدادية والثانوية والتعليم الفنى والمهنى وأيضًا الفئات الخاصة وذلك خلال يوليو ٢٠٢٣.

ووجهت "المحافظ "، مديرية التربية والتعليم، بالاستعداد التام للامتحانات، وتجهيز اللجان بكافة الامكانيات قبل بداية الامتحانات بفترة كافية.

وأكدت على وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.