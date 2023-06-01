انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة 4 يونيو تحت شعار "حقك تنظمي"

صرحت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس عن إنطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة السويس تحت شعار "حقك تنظمي" وذلك من الأحد القادم الموافق 4يونيو والتي ستستمر لمدة أسبوعين.

حيث تبدأ الحملة في أسبوعها الاول من يوم 4 وحتي 8 يونيو بكلآ من إدارات الاربعين - عتاقة - فيصل.

ومن يوم 11 وحتي 15يونيو في كلآ من ادارات السويس - الجناين

وذلك من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة حيث أكدت وكيلة وزارة الصحة بان جميع الخدمات المقدمة مجانية.

كما يصاحب الحملة عقد ندوات توعوية لمسؤولي إعلام تنظيم الأسرة و تختص بالإعلام للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات وتوضيح المفاهيم الخاطئة في هذا الشأن.

هذا ويأتي ذلك تنفيذا لخطة وزارة الصحة والسكان وبناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بأهمية هذه الحملات والتي تخدم جميع السيدات والمنتفعات بالخدمة الطبية والتوعوية لضمان استقرار الأسرة والاهتمام بها ، كما تأتي الحملة القومية لتنظيم الأسرة تحت رعاية ودعم سيادة اللواء ا.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس .