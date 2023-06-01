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رئيس التحرير
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برلمان

بروتوكول تعاون بين حماة الوطن والحزب الشيوعي الصيني للتنمية المجتمعية وتبادل الخبرات

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين حماة الوطن والحزب الشيوعي الصيني

التقى النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي يرافقه الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي بحزب حماة الوطن وأمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة والدكتور أحمد السعيد عضو لجنة الثقافة المركزية بالحزب، السفير الصيني بالقاهرة لباولي تشانغ في مقر إقامته وذلك بناء علي دعوة منه للقاء الحزب.

يأتي هذا انطلاقا من اهتمام حزب حماة الوطن بتنمية العلاقات الخارجية كأحد الأحزاب السياسية الداعمة لكافة الجهود الوطنية التي تعمل على تعزيز التعاون والتقارب بين الشعوب والدول.

في بداية اللقاء وجه النائب اللواء طارق نصير الشكر للسفير الصيني على هذه الدعوة مؤكدا على أن مصر والصين من أقدم الحضارات في العالم وتلاقت الحضارتان علي مر العصور تجاريا وثقافيا وشهدت العلاقات المصرية الصينية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سدة الحكم تطورا ملحوظا في كافة المستويات.

وأضاف نصير أن حزب حماة الوطن كأحد أضلاع الأحزاب السياسية الوطنية من خلال استراتيجيته يعمل على تعزيز التعاون بين الأحزاب الوطنية في الدول الأخرى لتقارب وجهات النظر والتعاون على كافة الأصعدة ويأتي على رأس هذه الأحزاب الحزب الشيوعي الصيني لما يمثله من تاريخ ودور داخل دولة الصين.

وأثنى النائب اللواء طارق نصير على دور الصين في دعم مسيرة الاقتصاد المصري ودور الحزب الشيوعي في مكافحة والتخلص من الفقر في الصين.

وكشف النائب اللواء طارق نصير عن تعاون مرتقب بين حزب حماه الوطن والحزب الشيوعي الصيني في مجالات التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر وتبادل الزيارات وتوطين الصناعات ونقل التقنيات الزراعية الصينية لمصر في ظل التعاون المشترك بين الدولتين.

ومن جهته عبر السفير لباولي تشانغ عن دعم الصين لمسيرة مصر الحديثة في بناء الجمهورية الجديدة والقضاء على العشوائيات وتقديم الخبرات والمساعدات التي تساهم في تعزيز قدرات مصر الاقتصادية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم اللقاء بتوجيه السفير الصيني الدعوة للواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن لزيارة دولة الصين للتعرف عن قرب على التجربة التنموية الصينية.

النائب اللواء طارق نصير الدكتور عمرو سليمان السفير الصيني بالقاهرة باولي تشانغ الرئيس عبد الفتاح السيسي

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