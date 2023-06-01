عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يهنئ كلية الهندسة باعتماد برنامج «هندسة النظم والحاسبات» من هيئة ضمان الجودة

صدى البلد

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية، والدكتور أشرف المراكبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد القاضي، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية؛ بمناسبة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء لبرنامج «هندسة النظم والحاسبات» بالكلية.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، تلك الكلية المتميزة والتي خرج من رحمها كليتي: الهندسة بنات بالقاهرة، والهندسة بنين بقنا، إضافة إلى تربع  أساتذة كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة على عرش عديد من الجمعيات العلمية التي تسهم في بناء الوطن والنهوض والارتقاء به في المجالات الهندسية المختلفة.

وسبق أن اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برنامجي: الهندسة الكهربية «قوي وآلات - إلكترونيات واتصالات» والنظم والحاسبات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضي

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

طرح أرز بسعر 12.60 جنيه للكيلو على بطاقات التموين

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

عروض عسكرية.. الأمير الحسين وقرينته يصلان قصر الحسينية بالأردن

ولي عهد الأردن يجوب الشوارع على ظهر سيارة مكشوفة في تقليد ملكي|شاهد

الأولى بالمرحلة الثانوية لحفظ القرآن: حلمي تحقق بلقاء شيخ الأزهر..وقدوتي عبدالباسط عبدالصمد

منها موديل بـ 11مليون جنيه| أسعار عائلة BMW M الجديدة 2023 بمصر

مشاهد من مسير الموكب الأحمر في عقد قران ولي عهد الأردن والأميرة رجوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسة مكملة معانا.. ماذا يحدث للجسم عند التعرض لـ العاصفة الترابية

أغرب من الخيال| احتفال هيستيري لفريق اتحاد الشرطة رغم صعود منافسه.. ما السبب ؟

محتشمة وأنيقة.. شاهد إطلالة الأميرة رجوة في عقد القران

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

فيديو

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ