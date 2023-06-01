بكري : رسوم التنمية لم تستهدف محدودي الدخل

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن اهم تصريحات مصدر مسئول كبير بوزارة المالية، قائلا “ أن مشروع قانون فرض الضريبة أو رسوم تنمية موارد الدولة إما على السلع الترفيهية والمشروبات الكحولية ولم يستهدف محدودي الدخل والسلع الاستراتيجية.”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المسئول أكد عندما أجد حفلات في الساحل سعر التذكرة فيها بـ 15 ألف جنيه، ماذا يضير لو فرضت الحكومة رسما 5% بحد أدني عشرين جنيها".

ونفى المسئول الكبير فرض أي أيه ضرائب على المسرح أو السينما بالنسبة للمصرين وقال إن مشروع القانون يعفى المسارح والسينمات وإنما عندما تأتي فرقة بالية أو فرق اجنبية من الخارج فهناك رسوم محدودة تفرض عليها"..



وحول الرسوم المفروضة على البن قال المسئول: «مصر استوردت قهوة بـ 220 مليون دولار العام الماضي والقهوة قسمين قهوة محمصة وقهوة غير محمصة، المحمصة استوردنا بـ 21 مليون دولار للمحلات الكبرى، والتعريفة الجمركية لا تفرض على البن غير المحمص والذى تم استيراده بـ 199 مليون دولار العام الماضي، أم المحمص فتفرض عليه نسبة 10% ومن ثم قال المسئول إن القهوة العادية لا تفرض عليها أي رسوم أو جمارك».

وقال المسئول: “إن هذه الرسوم والضرائب المحدودة تهدف إلى سد بعض أوجه النقص في الموازنة خاصة بعد الزيادات التي تشهدها الأسعار وضرب مثلا بالقول إن أردب القمح من الفلاح تم رفعه من 820 إلى 1500 جنيه مما تسبب في الزيادة من 39 إلى 100 مليار جنيه أي أن الزيادة بلغت 61 مليار جنيه”..

وقال إن الخزانة العامة تحملت الفرق في أسعار مواد الطاقة بعد الزيادات المضاعفة ليصل إلى 13 مليار جنيه كما أن زيادات المرتبات والمعاشات وبطاقات التموين وتكافل وكرامة وصلت إلى 270 مليار جنيه.

تغير سعر الصرف

وقال: “نحن ندرك معنى ودلالة معاناة المواطنين من جراء زيادة الأسعار، ولكن هذه المعاناة جاءت نتيجة تغير سعر الصرف واستيراد المواد الخام من الخارج وكذلك المواد الغذائية وغيرها”.