مصطفى بكرى: مصر تتعرض لشائعات كثيرة ومعلومات مغلوطة عن الانتخابات الرئاسية

أكد الإعلامى مصطفى بكرى،مصر تتعرض لشائعات كثيرة ومعلومات مغلوطة حول الانتخابات الرئاسية، معقبا:" نعى الهدف منها".

وقال مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن القيادة السياسية أكدت كثيرا أن باب الترشح لانتخابات الرئاسة مفتوح امام الجميع.

الهيئة الوطنية للأنتخابات

وأكد مصطفى بكرى، ان شروط الترشح لانتخابات الرئاسة مسؤولية الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن تنافسية الانتخابات تمنح مصر صورة مشرفة امام العالم.

وأوضح بكرى، أن الرهان على وعى المواطن كبير والتمييز كبير، معقبا:" المواطن لن يدعم احد بدون برنامج انتخابي قوى".