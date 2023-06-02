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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة حلوان .. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب  على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.


وكشفت جامعة حلوان انه قد بدأت الدورات التدريبية منذ بداية  الفصل الدراسي الثاني .

كما أوضحت ادارة مركز اللغات بكلية الاداب جامعة حلوان على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت انه  يتم الاعلان عن بدء  كل دورة فور اكتمال العدد.  

ونوه المركز انه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز عبر هذا الرابط 
 

جدير بالذكر أنه أكد  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية تفعيل أوجه التعاون الدولي بين الجامعات لما له من دور في تعزيز تبادل الخبرات النظرية والتطبيقية، والتفاعل مع الشركاء الاستراتيجيين وقطاع الصناعة على المستوى الإقليمي والدولي بما يسهم في تطوير برامج دولية مشتركة، وتوفير فرص تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يتسق مع المعايير الدولية.

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