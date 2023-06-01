يفضل عدم الخروج من المنزل.. حاتم بدران يوجه نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية

أكد دكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب القصر العيني، أنه يفضل عدم الخروج من المنزل اليوم حتى غد الجمعة، وذلك نتيجة لعدم الإستقرار في الأحوال الجوية، والعاصفة الترابية التي تؤثر على المرضى.

وقال حاتم بدران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه لا بد من إغلاق النوافذ والأبواب جيدا وارتداء الكمامة ويفضل أن تكون مبللة.

يفضل ارتداء نظارة شمسية.

وتابع أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب القصر العيني، أنه لا بد من شرب السوائل خاصة لمرضى الحساسية، يفضل ارتداء نظارة شمسية.