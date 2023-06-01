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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يفضل عدم الخروج من المنزل.. حاتم بدران يوجه نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

أكد دكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب القصر العيني، أنه يفضل عدم الخروج من المنزل اليوم حتى غد الجمعة، وذلك نتيجة لعدم الإستقرار في الأحوال الجوية، والعاصفة الترابية التي تؤثر على المرضى.

 

وقال حاتم بدران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه لا بد من إغلاق النوافذ والأبواب جيدا وارتداء الكمامة ويفضل أن تكون مبللة.

 

يفضل ارتداء نظارة شمسية.

وتابع  أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب القصر العيني، أنه لا بد من شرب السوائل خاصة لمرضى الحساسية، يفضل ارتداء نظارة شمسية.

حاتم بدران الأنف والأذن والحنجرة العاصفة الترابية خالد ميري الكمامة

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