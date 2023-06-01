نائب: الطبقة المتوسطة تدفع 25% من دخلها في التعليم قبل الجامعي.. فيديو

أكد النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن نسب خريجي التعليم الفني قلت كثيرا، وهو ما يتسبب في تراجع أعداد الفنيين في المجالات المختلفة.

وقال أحمد القناوي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن الطبقة المتوسطة تدفع 25% من دخلها في التعليم قبل الجامعي وهو رقم كبير.



سوق العمل الآن للتعليم الفني أصبح مفتوحا

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه يجب الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب والتأهيل، لأن سوق العمل الأن للتعليم الفني أصبح مفتوح.